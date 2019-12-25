Сергей Шойгу: Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ

Минобороны реагирует на активизацию действий НАТО и Вашингтона у границ России.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Москва перебросила к западным границам две армии и три соединения Воздушно-десантных войск в рамках контрольной проверки готовности сил после зимнего обучения. Такое заявление генерал сделал в рамках совещания, проводимого в Североморске. Эксперт пояснил коллегам, что соответствующие меры приняты из-за усиления активности НАТО и США около государственных границ РФ.

Глава Минобороны пояснил, что соответствующие меры были приняты из-за угрожающей военной деятельности НАТО. "Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Напомним, что ранее министр говорил об усилении Северного флота, действующего в Арктике. Сейчас Минобороны переоснащает военных современной техникой, которую можно использовать в экстремальных климатических условиях региона.

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Фото: Минобороны России