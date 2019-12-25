США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море

Госдепартамент США считает, что запрет иностранным судам входить в акваторию Черного моря есть ни что иное как "неспровоцированная эскалация" со стороны России. Об этом информирует "РИА Новости".
Представителя ведомства Нед Прайс, выразил обеспокоенность из-за такого запрета. Также он обвинил РФ в препятствовании деятельности украинских портов в Азовском море.
Это еще один пример неспровоцированный эскалации в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины.
Нед Прайс, представитель Госдепа США
Прайс отметил сдержанность Украины "перед лицом российских провокаций", которая заключается в наращивании войск на границе двух государств, а также призвал РФ остановить "угрозы судам" и прекратить передислокацию военных.
Ранее НАТО призвала Россию обеспечить свободу навигации в Черном море и Керченском проливе.
Фото: pixabay.com
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