США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море

Представитель Госдепа считает, что Россия дестабилизирует Украину.

Госдепартамент США считает, что запрет иностранным судам входить в акваторию Черного моря есть ни что иное как "неспровоцированная эскалация" со стороны России. Об этом информирует "РИА Новости".

Представителя ведомства Нед Прайс, выразил обеспокоенность из-за такого запрета. Также он обвинил РФ в препятствовании деятельности украинских портов в Азовском море.

Это еще один пример неспровоцированный эскалации в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины. Нед Прайс, представитель Госдепа США

Прайс отметил сдержанность Украины "перед лицом российских провокаций", которая заключается в наращивании войск на границе двух государств, а также призвал РФ остановить "угрозы судам" и прекратить передислокацию военных.

Ранее НАТО призвала Россию обеспечить свободу навигации в Черном море и Керченском проливе.

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