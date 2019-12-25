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Песков признал напряженной ситуацию в Черном море
Сегодня, 14:05
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phil_k

Песков признал напряженной ситуацию в Черном море

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По словам Пескова, рано говорить о разрядке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными разговоры об отказе США направить в Черное море два своих корабля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация с США и НАТО сейчас напряженная. 

Конечно, в этой ситуации любые дополнительные компоненты военные ведут к очередному витку напряжения <…> Но пока, конечно, говорить о том, что, скажем так, ненаправление двух кораблей как-то приведет к разрядке, пока преждевременно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента США

Напомним, два военных корабля США должны были 13-14 апреля войти в акваторию Черного моря. Но накануне эти планы отменились со стороны США. 

Ранее эксперт прокомментировал разговор Байдена и Путина.

Фото: pixabay.com
 

Теги: дмитрий песков, нато, сша в черном море
Категории: Новости России, Лента новостей,

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