Песков признал напряженной ситуацию в Черном море

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными разговоры об отказе США направить в Черное море два своих корабля. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, ситуация с США и НАТО сейчас напряженная.
Конечно, в этой ситуации любые дополнительные компоненты военные ведут к очередному витку напряжения <…> Но пока, конечно, говорить о том, что, скажем так, ненаправление двух кораблей как-то приведет к разрядке, пока преждевременно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента США
Напомним, два военных корабля США должны были 13-14 апреля войти в акваторию Черного моря. Но накануне эти планы отменились со стороны США.
Ранее эксперт прокомментировал разговор Байдена и Путина.
Фото: pixabay.com
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