В США отказались комментировать отмену прохода их военных кораблей в Черное море

От комментариев отказались по соображениям безопасности.

В Пентагоне не стали давать какие-либо комментарии об отмене прохода двух кораблей военного флота США через Босфор в Черное море. Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее агентство сообщало, что посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что отменят запрос о возможности прохода двух своих судов через Босфор в Черное море. Корабли нужны в Черном море, по комментарию Пентагона, для наблюдения за ситуацией в регионе.

Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали. Мы регулярно работаем в Черном море и во многих других районах по всему региону", - заявили в Пентагоне.

Накануне в МИД Турции сообщили, военные корабли США будут находиться в акватории моря с 14-15 апреля до 4-5 мая.

Ранее украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море.

Фото: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet