В Пентагоне объяснили проход эсминца США через воды Индии. С соответствующим заявлением официальный представитель Пентагона Джон Кирби выступил на регулярном брифинге. Чиновник заметил, что американский боевой корабль действительно прошел через экономическую зону Индии, но эта операция не была связана с нарушением национальных интересов государства.
Этот невинный проход через территориальное море близ Мальдивской Республики в пределах ее исключительной экономической зоны был проведен в рамках нормальных операций и в соответствии с международным правом.
Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона
Представитель Минобороны США заметил, что Вашингтон помнит о международной ответственности за поддержание свободы мореплавания, а также использования морских пространств на законном основании, которое признается международным правом.
В Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море.
Фото: Defense Now
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