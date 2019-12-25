Джон Кирби заявил, что ВМС США прошли через морскую экономическую зону Индии.

В Пентагоне объяснили проход эсминца США через воды Индии. С соответствующим заявлением официальный представитель Пентагона Джон Кирби выступил на регулярном брифинге. Чиновник заметил, что американский боевой корабль действительно прошел через экономическую зону Индии, но эта операция не была связана с нарушением национальных интересов государства.

Этот невинный проход через территориальное море близ Мальдивской Республики в пределах ее исключительной экономической зоны был проведен в рамках нормальных операций и в соответствии с международным правом. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Представитель Минобороны США заметил, что Вашингтон помнит о международной ответственности за поддержание свободы мореплавания, а также использования морских пространств на законном основании, которое признается международным правом.

В Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море.

Фото: Defense Now