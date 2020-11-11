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Пентагон утверждает, что РФ нужно быть транспарентной по ситуации на границе с Украиной
Сегодня, 8:03
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lesjasap

Пентагон утверждает, что РФ нужно быть транспарентной по ситуации на границе с Украиной

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Джон Кирби прокомментировал ситуацию на границе РФ с Украиной.

Пентагон утверждает, что РФ нужно быть транспарентной по ситуации на границе с Украиной. В рамках регулярного брифинга с журналистами пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби прокомментировал обстановку в регионе.

Мы бы хотели, чтобы Россия была более транспарентной в том, что она делает с этим наращиванием сил в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно.

Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Специалист подчеркнул, что поведение России не способствует обеспечению стабильности и безопасности на Донбассе. В Вашингтоне призвали Москву к транспарентности намерений.

В Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море.

Фото: Defense Now

Теги: джон кирби, донбасс, пентагон, транспарентность
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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