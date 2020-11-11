Джон Кирби прокомментировал ситуацию на границе РФ с Украиной.

Пентагон утверждает, что РФ нужно быть транспарентной по ситуации на границе с Украиной. В рамках регулярного брифинга с журналистами пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби прокомментировал обстановку в регионе.

Мы бы хотели, чтобы Россия была более транспарентной в том, что она делает с этим наращиванием сил в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Специалист подчеркнул, что поведение России не способствует обеспечению стабильности и безопасности на Донбассе. В Вашингтоне призвали Москву к транспарентности намерений.

В Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море.

Фото: Defense Now