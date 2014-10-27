Джен Псаки рассказала, что Вашингтон следит за развитием ситуации на востоке Украины.

Белый дом: США на многих уровнях консультируются с РФ по ситуации на границе с Украиной. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделала Джен Псаки. Чиновница заверила прессу, что Вашингтон имеет дипломатическое взаимодействие и с Москвой, и с Киевом, а также европейскими партнерами и союзниками.

Как вы знаете, был телефонный разговор с российской стороной на уровне министра обороны на прошлой неделе. Был также звонок госсекретаря, и мы, конечно же, ведем взаимодействие на многих еще более низких уровнях. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в последнее время Запад неоднократно выражал обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль государственной границы с Украиной. В Кремле заявили, что передислокация военных не должна беспокоить другие страны, так как Россия действует на законных основаниях на своей территории.

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Фото: Белый дом