Алексей Резников заявил, что в регионе будет решения конфликта силовым методом.

На Украине сочли невозможным повторение трагедии Сребреницы на Донбассе. Такое заявление сделал вице-премьер страны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на местном канале "Украина". Чиновник уверен, что Киев не станет силовым методом освобождать территорию на востоке страны. Власти не планируют повторять трагедию, произошедшую в боснийском регионе.

Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути... Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить. Алексей Резников, вице-премьер Украины

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал СМИ, что Киев допускает возможность насильственного возвращения Донбасса под контроль Украины. Официальный представитель Кремля полагает, что в стране существует угроза повторения ситуации, которая произошла в Сребренице. Он добавил, что в этом случае ни одна страна не будет стоять в стороне, включая РФ. Алексей Резников прокомментировал это заявление, сообщив, что Киев решает вопрос в рамках "нормандского формата" и минских переговоров.

Киев назвал условие поставки воды в Крым.

Фото: УНИАН

