Алексей Резник объяснил, что поставка питьевой воды в регион может произойти под эгидой Красного Креста.

Киев назвал условие поставки воды в Крым. Информацией с местными журналистами из BBC News Украина поделился вице-премьер Алексей Резников. Чиновник заявил, что правительство предоставит региону, находящемуся, по мнению Киева, в оккупации, только в том случае, если поступит соответствующая просьба от международных гуманитарных организаций.

Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать". Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест - под их флагом, не проблема. Алексей Резник, вице-премьер Украины

Эксперт подчеркнул, что такая операция может пройти под эгидой Красного Креста. Ранее Киев неоднократно говорил о возможности поставить на полуостров питьевую воду в случае гуманитарной катастрофы. Однако подача ресурса по Северо-Крымскому каналу будет возможна только после "деоккупации" региона.

Вице-премьер Украины утверждает, что страна станет слабее из-за "Северного потока - 2".

Фото: УНИАН