Алексей Резников объяснил, какую угрозу для Киева представляет новый газопровод из РФ в Европу.

Вице-премьер Украины утверждает, что страна станет слабее из-за "Северного потока - 2". Интервью Алексея Резникова размещено на портале издания The Wall Street Journal. Специалист заявил, что завершение строительства проекта российского газопровода будут иметь для Киева предсказуемые последствия, связанные с национальной энергетической безопасностью.

Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию. Алексей Резников, вице-премьер Украины

Эксперт настаивает на том, что Украину "отсоединят" от Западной Европы за счет нового трубопровода. Если проект будет реализован, Москва не будет учитывать тот факт, что большая часть российского газа будет проходить в европейский регион через территорию Украины. Также Резников полагает, что для Берлина нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе.

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