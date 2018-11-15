Глава ЕК: ЕС готовит санкции против "Северных потоков"

Урсула фон дер ляйен раскрыла сферы, которых затронут новые европейские запреты против РФ.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллективный Брюссель разрабатывает новые антироссийские санкции в целях оказания давления на Москву. Запреты и ограничения в дополнительном пакете будут включать в себя меры в отношении трубопроводных газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также понижение так называемого "потолка" цен на российскую нефть. Санкции затронут и финансовый сектор страны. Соответствующее заявление руководительница ЕК сделала местным журналистам в ходе прибытия в Тирану на саммит Европейского политического сообщества.

Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Он будет включать большее числа судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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