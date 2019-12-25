Малек Дудаков рассказал, чем грозят России новые ограничения со стороны США.

Политолог объяснил суть новых возможных санкций США против РФ. Информацией с журналистами телеканала "360" поделился Малек Дудаков. Специалист подчеркнул, что Вашингтон вводит первый крупный пакет ограничительных мер в отношении РФ, принятый при президентстве Джо Байдена. Эксперт напомнил, что формальной причиной введения санкция является строительство газопровода "Северный поток-2".

Дудаков полагает, что в рамках санкций Белый дом рассматривает решение по высылке российский дипломатов, которые страна заподозрила в шпионаже. Эксперт уверен, что эта позиция "рядовая в условиях вялотекущей холодной войны", которая разворачивается между Москвой, Вашингтоном, военный альянсом НАТО, Китаем.

Не первый случай за последние годы, когда хотят выслать российских дипломатов. Мы помним, как при Трампе закрывали представительства в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. Тогда было выслано довольно большое количество дипломатов. Малека Дудаков, политолог

Источник СМИ уверен, что Россия даст зеркальный ответ на действия США и отправит оставшихся на территории РФ американских дипломатов домой. Дудаков призвал соотечественников не впадать в "в апокалиптическое настроение". Он уточнил, что введение санкций может сказаться на процесс выдачи американской визы российскими гражданам.

Кремль прокомментировал намерение США назначить переговорщика по "Северному потоку-2".

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