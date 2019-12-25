Джон Кирби заявил, что не может прокомментировать заявление Анкары.

В Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море. Информацию об отправке в акваторию региона боевых судов прокомментировал пресс-серкетарь Минобороны США Джон Кирби. Чиновник заметил, что такие операции на территории Европейского командования носят "рутинный характер". При этом спикер заявил, что не планирует готовить о готовящихся или гипотетических операциях.

Это нормальное развитие событий для военнослужащих Соединенных Штатов, и мы, разумеется, координируем вхождение кораблей в Черное море с Турцией в рамках конвенции Монтрё.Я не намерен подтверждать сообщения турецких СМИ. Мы регулярно проводим операции в Черном море, здесь нет ничего нового. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Днем 9 апреля Анкара направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе кораблей США из Средиземного моря в Черное море и обратно. Эсминцы Вашингтона должны будут пройти через пролив Босфор. По мнению журналистов, данная операция связана с увеличением военной активности России около украинской границы. Предположительно, американцы пройдут через Босфор 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая вернутся обратно.

NTV: США уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор.

Фото: Defense Now