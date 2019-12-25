Американцы зайдут в пролив на следующей неделе.

NTV: США уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор. Телеканала рассказал, что боевые суда ВМС должны пересечь акваторию на следующей неделе. Специалисты напомнили, что Пентагон обязан информировать Анкару о проходе собственных средств через проливы Босфор и Дарданеллы в рамках обязательств по соглашению конвенции Монтрё.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о том, что США рассматривает возможность отправки боевых кораблей в Черное море в ближайшие недели. Предположительно, это связано с эскалацией конфликта на юго-востоке Украины. Представители СМИ отметили, что Вашингтон должен уведомить о своем решении за 14 дней до отправки судов.

Напомним, что утром 9 апреля Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море.

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