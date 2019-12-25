Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море в ближайшие недели ради демонстрации поддержки, оказываемой Киеву. Такое заявление журналистам ТАСС сделали в пресс-службе Европейского командования Вооруженных сил страны.Российское информационное агентство просило специалистов прокомментировать заявление, сделанное телеканалом CNN.
Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться.
пресс-служба Европейского командования ВС США
Напомним, что американские журналисты говорили со ссылкой на Пентагон о том, что Военно-морские силы США могут направить боевые корабли в акваторию Черного моря, чтобы показать России готовность защищать Украину. На телеканале подчеркнули, что Минобороны реализует такое постановление в связи с утверждениями о наращивании военных сил России около государственных границ с Украиной.
Россия перебросила в акваторию Черного моря корабли Каспийской флотилии.
Фото: Pixabay.com
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