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Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море
Сегодня, 7:58
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lesjasap

Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море

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В ВС США не стали подтверждать информацию от телеканала CNN.

Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море в ближайшие недели ради демонстрации поддержки, оказываемой Киеву. Такое заявление журналистам ТАСС сделали в пресс-службе Европейского командования Вооруженных сил страны.Российское информационное агентство просило специалистов прокомментировать заявление, сделанное телеканалом CNN.

Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться.

пресс-служба Европейского командования ВС США

Напомним, что американские журналисты говорили со ссылкой на Пентагон о том, что Военно-морские силы США могут направить боевые корабли в акваторию Черного моря, чтобы показать России готовность защищать Украину. На телеканале подчеркнули, что Минобороны реализует такое постановление в связи с утверждениями о наращивании военных сил России около государственных границ с Украиной.

Россия перебросила в акваторию Черного моря корабли Каспийской флотилии.

Фото: Pixabay.com

Теги: вмс сша, пентагон, черное море
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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