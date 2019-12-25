Россия перебросила в акваторию Черного моря корабли Каспийской флотилии

Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии начали межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В рамках проведения проверки, десять десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии Южного военного округа совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед этим экипаж провел ряд тренировок по проходу узких участков и проливных зон.
Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море.
из сообщения пресс-службы ЮВО
Планируется, что экипажи катеров Каспийской флотилии совместно с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.
Напомним, что накануне в МИД РФ сообщили об активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря.
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Фото: pixabay.com
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