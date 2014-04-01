СМИ: Россия отработала уничтожение турецкого военного флота у берегов Крыма в Черном море

"Варшавянки" провели скрытую атаку на флот Турции во время натовских учений SeaShield 2021.

Россия отработала уничтожение турецкого военного флота у берегов Крыма в Черном море. Об этом рассказали журналисты издания "Авиа.про". Специалисты подчеркнули, что боевые корабли Анкары появились около полуострова и получили "серию ударов" от находящихся на защите региона российских сил. Аналитики напомнили, что ранее турецкое правительство выступило с заявлением о готовности поддержать Киев в их требованиях против Москвы в отношении Донбасса и Крыма.

В СМИ уточнили, что в акватории Черного моря состоялись учения SeaShield 2021, в которых принимали участие экипажи флота Турции. Вместе с силами НАТО корабли отработали нанесение ударов по РФ. В "Авиа.про" считают, что Минобороны РФ ответили на агрессивное поведение Анкары, использовав метод скрытого нападения. В операции было задействовано шесть подлодок "Варшавянка".

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Фото: Piter.tv