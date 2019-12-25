В "Главреде" считают, что размещение американские боевых кораблей станет сдерживающим фактором для РФ в регионе.

Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море. Такое заявление сделали авторы местного издания "Главред". Журналисты уточнили, что Вашингтон рассматривает возможность отправки собственных боевых судов в акваторию региона ради того, чтобы продемонстрировать противникам свою мощь и оказать поддержку Киеву из-за ситуации, которая складывается на востоке государства.

Автор статьи полагает, что наличие военных кораблей США станет сдерживающим фактором для России. При этом в таком ограниченном пространстве будут располагаться потенциально противоборствующие силы, что создаст для региона новую напряженность. Специалист уверен, что к активному противоборству стороны не намерены переходить.

Напомним, что в МИД Турции сообщили, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через пролив Босфор. Далее американцы направятся в Черное море. В этом регионе ВМС США будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.

В Пентагоне высказались об отправке кораблей в Черное море.

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