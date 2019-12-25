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Эксперт прокомментировал разговор Байдена и Путина
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Эксперт прокомментировал разговор Байдена и Путина

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Звонок состоялся 13 апреля по инициативе американской стороны.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что во второй раз общение лидеров было более похоже на диалог, чем на два монолога.

В прошлый раз Байден и Путин разговаривали в январе. Тогда, как считает эксперт, американское и российское изложения были настолько различными, что трудно было понять, что это один разговор. В этот раз ситуация немного изменилась, считают эксперты. Несмотря на то, что риторика по "украинскому вопросу" у стран разная, нет сомнений в том, что на сайте Кремля и Белого дома описывается одно и то же событие. 

После разговора Байден предложил президенту РФ встретиться в предстоящие недели.

Фото: kremlin.ru

Теги: байден, путин, телефонный разговор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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