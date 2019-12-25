В альянсе напомнили, что не признают Крым российским.

НАТО призвала Россию обеспечить свободу навигации в Черном море и Керченском проливе. Об этом вечером 15 апреля заявили представители Североатлантического альянса в опубликованном заявлении. В тексте обращения говорится о том, что планируемое Москвой ограничение свободы мореплавания в регионе является неоправданным действием, а также частью более широкой дестабилизации обстановки.

Мы призываем Россию разрешить свободный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации. пресс-служба НАТО

Эксперты в очередной раз объявили о наращивании военных возможностей России на территории Крыма. Они повторили официальную позицию альянса о том, что не признают полуостров российской территорией.В Минобороны РФ в бюллетене управления навигации и океанографии уточнили, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается проход иностранных боевых судов в акватории Черного моря и территориальных водах РФ. Данные регионы закрыты по неназванной причине.

В НАТО оценили вероятность "нападения" России на Украину в ближайшие недели.

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