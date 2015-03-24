Генерал Тод Уолтерс выступил перед комитетом по вооруженным силам Конгресса США.

НАТО оценила вероятность "нападения" России на Украину в ближайшие недели. Информацией об этом с журналистами поделился главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса по европейскому региону. Генерал Тод Уолтерс пояснил, что сейчас может оценить опасность на юго-востоке Украины как низкую или среднюю. Таким образом специалист ответил на вопрос американских законодателей в Конгрессе США. Спикер выступил в рамках заседания комитета по вооруженным силам.

Напомним, что ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" из-за передвижения вооруженных сил по территории Крыма, а также около восточной границы Украины. заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Белому дому придется довольствоваться имеющимися сведениями о передислокации войск, так как Москва не намерена вести диалог на эту тему. Позже дипломат опроверг сведения, поступившие от американцев, о том, что на уровне руководителей министерств прошли контакты по теме.

МИД Украины уверен в военной помощи в случае боевых действий.

Видео: YouTube / U.S. House Armed Services Committee