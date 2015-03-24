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МИД Украины уверен в военной помощи в случае боевых действий

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Дмитрий Кулеба рассказал о действиях международных партнеров в случае войны на Украине.

МИД Украины уверен в военной помощи в случае боевых действий. Такое заявление в эфире программы "Право на власть" на местном телеканале "1+1" сделал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник заявил, что Киев поддержат международные партнеры в вопросе обороноспособности, если на территории страны снова будут фиксироваться вооруженные атаки.

В случае, если, не дай бог, активные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт напомнил зрителям о том, что говорит о предоставлении Украине вооружения, разведывательных средств, технологий, способных отбить наступление со стороны страны-агрессора и усилить оборонные способности Киева.

Глава МИД Украины попросил НАТО и ЕС поддержать Киев конкретным действием.

Видео: YouTube / ТСН

Теги: дмитрий кулеба, донбасс, мид
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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