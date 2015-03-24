Кулеба ответил на слова Патрушева о попытках терактов со стороны Украины

В МИД Украины заявили об отсутствии провокаций со своей стороны.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба ответил на слова Николая Патрушева о попытках терактов со стороны Украины. В эфире местного телеканала "1+1" чиновник объяснил, что Киев старается остановить эскалацию конфликта на юго-востоке страны, но в случае необходимости ВСУ будут готовы себя защищать. По словам специалиста, в настоящее время правительство не намерено предпринимать активные военные действия на Донбассе, так как нацелено на мирный и дипломатический путь решения конфликта.

Украинское государство будет вести себя чрезвычайно взвешенно, мудро, для того чтобы избежать масштабного кровопролития. Но если Россия проигнорирует все эти сигналы и все-таки попробует развязать горячую масштабную фазу, то Вооруженные силы Украины и украинское государство вместе с партнерами защитит себя надежно. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба официально подтвердил, что Киев не занимается провокациями, о которых российский секретарь Совета безопасности заявил накануне. Чиновник имел в виду ситуацию о якобы планируемых Киевом терактах на территории Крыма и других регионах РФ. По мнению главы украинского МИД, "это все почерк ФСБ, он очень хорошо всем известен".

В МИД Украины заявили о невозможности повторения событий 2014 года.

Видео: YouTube / ТСН