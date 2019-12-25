В МИД Украины заявили о невозможности повторения событий 2014 года

Представитель МИД Украины заявил, что теперь Киев и союзники будут бдительнее.

В МИД Украины заявили, что Киев не позволит Москве повторить события 2014 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба изданию УНИАН.

Кулеба считает, что во время присоединения Крыма и военного конфликта в Донбассе Россия показала способность действовать быстро для "преследования своих военных целей". Он напомнил, что тогда Запад особо не выражал свою позицию по этому поводу.

Россия больше никого не сможет застать врасплох. Украина и друзья остаются бдительными — мы не будем и не теряем времени. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Накануне Кулеба обвинил Россию в "разрушении украинской демократии" и обратился к Западу с призывом нарастить санкции против РФ.

Ранее Кулеба заявил, что Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий.

Фото: МИД Украины