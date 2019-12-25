Кулеба заявил, что Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий

Глава МИД Украины призвал НАТО к сотрудничеству из-за ситуации на Донбассе.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на юго-востоке страны, так как не намерен развязать войну. Дипломаты рассчитывают на решение ситуации дипломатическими методами. Такое заявление спикер сделал в рамках пресс-конференции в Брюсселе, на которой также присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

После этого чиновник отметил, что Вооруженные силы Украины готовы ответить противнику в случае "нового витка насилия", поэтому военные не теряют бдительности в регионе Донбасса. Кулеба призвал Североатлантический альянс к сотрудничеству из-за эскалации ситуации на границе.

Кулеба заявил, что Украина никогда не станет частью "русского мира".

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine