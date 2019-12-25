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Кулеба заявил, что Украина никогда не станет частью "русского мира"
Сегодня, 12:44
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lesjasap

Кулеба заявил, что Украина никогда не станет частью "русского мира"

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Глава МИД Украины встретился с представителем НАТО в Брюсселе.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никогда не станет частью "русского мира". Такое заявление чиновник сделал в рамках совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Спикеры встретились в Брюсселе.

Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить России.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

НАТО считает необоснованной переброску РФ военных к границе с Украиной.

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України  MFA of Ukraine

Теги: дмитрий кулеба, мид, нато
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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