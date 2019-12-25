В Китае считают, что Лондон опозорился заявлением об отправке в Черное море собственных кораблей.

Sohu: Вооруженные силы России уже подготовили теплую встречу кораблям Военно-морского флота Великобритании в Черном море. Такое заявление сделали китайские журналисты. По мнению авторов статьи, отношения между Западом и РФ обостряются во многом из-за нарастания напряженности на юго-востоке Украины. Из-за этой ситуации Вашингтон не упускает возможность усилить давление на Москву.

Недавно правительство Британии заявило о планах по отправке в акваторию Черного моря собственного эсминца типа 45, а также фрегата типа 23. В социальных сетях жители страны высмеяли намерение королевского флота "разобраться" с российскими военными.

Некоторые с сарказмом пишут в комментариях, что Россия уже дрожит от страха. Другие насмехаются над англичанами, которые все еще обманывают себя своим славным историческим прошлым. материал Sohu

В издании уточнили, что США предпринимают схожие действия с Лондоном. Они планировали отправить в Черное море два эсминца, но потом отказались от данной миссии. В КНР полагают, что Британия хочет продемонстрировать свое бесстрашие перед Россией, но в итоге такое хвастовство обернулось для государства позором, так как для противостояния в регионе у Лондона не хватит мощи.

Читатели Daily Mail высмеяли готовность США поддержать Украину.

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