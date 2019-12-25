Economist: премьер Британии стремительно теряет авторитет

На Западе рассказали о проблемах у партии лейбористов в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремительно теряет авторитет в возглавляемой им Лейбористской партии. Соответствующей информацией поделился с читателями местный журнал The Economist в авторском материале, посвященном году со дня прихода политиков-лейбористов к власти в Соединенном королевстве. В издании упомянули о том, что правящая партия в опросах общественного мнения идет позади правопопулистской партии Reform UK. Люди недовольны тем, что обещания по сокращению очередей в государственных больницах не выполнены. Также властям не удалось найти решение по острой проблеме нелегальной миграции и нехватки жилья.

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Но особенно положение главы национального правительства, замечает The Economist, пошатнулось после восстания в его собственной партии. Речь идет о том, что 49 депутатов-лейбористов проголосовали против ключевого законопроекта Кира Стармера по сокращению социальных выплат. В результате документ был отозван на доработку. Журналисты из The Economist признают, что политическая ситуация внутри страны сейчас стабильнее, чем была при консерваторах. В то время в Британии за несколько лет сменилось сразу несколько премьер-министров.

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