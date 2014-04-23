The Times: Великобритания направит свои корабли в Черное море для поддержки Украины

Операцию планируют осуществить в мае.

Великобритания направит корабли своего флота в Черное море в знак поддержки Украины в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Об этом сообщает издание The Times.

По данным источника газеты, два судна британских судна отделятся от авианосной группы королевского флота в Средиземном море и пройдут через Босфор в Черное море. Сообщается, что это планируют осуществить в мае. Так Великобритания собирается поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и призвать Россию к деэскалации.

Напомним, ранее свои два корабля в Черное море планировали отправить США, однако отменили это решение. По версии СМИ, власти США приняли такое решение из-за опасений обострения напряженности между Россией и Украиной.

Ранее в власти Великобритании заявили, что хотят заставить РФ "ощутить реальные последствия" ее "враждебных" действий.

Фото: pixabay.com