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The Times: Великобритания направит свои корабли в Черное море для поддержки Украины
Сегодня, 8:53
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The Times: Великобритания направит свои корабли в Черное море для поддержки Украины

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Операцию планируют осуществить в мае.

Великобритания направит корабли своего флота в Черное море в знак поддержки Украины в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Об этом сообщает  издание The Times.

По данным источника газеты, два судна британских судна отделятся от авианосной группы королевского флота в Средиземном море и пройдут через Босфор в Черное море. Сообщается, что это планируют осуществить в мае. Так Великобритания собирается поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и призвать Россию к деэскалации.

Напомним, ранее свои два корабля в Черное море планировали отправить США, однако отменили это решение. По версии СМИ, власти США приняли такое решение из-за опасений обострения напряженности между Россией и Украиной.

Ранее в власти Великобритании заявили, что хотят заставить РФ "ощутить реальные последствия" ее "враждебных" действий.

Фото: pixabay.com

Теги: великобритания, россия и украина, черное море
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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