В Британии прокомментировали обещание Байдена, которое тот дал Зеленскому.

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли готовность США поддержать Украину. Таблоид разместил на портале статью о том, что американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В рамках общения представитель высказал позицию о "непоколебимой поддержке" Киева в вопросе Донбасса и Крыма.

Путин — самый могущественный человек на планете, Китай — самая могущественная страна. А Байден… просто Байден. пользователь с ником AnAngloSaxonView

Nutritionf45 уточнил, что Британия не способна защитить собственную государственную границу, поэтому военным не следует беспокоиться об обороне чужой страны. Johnny 229 напомнил, что Джо Байдену даже сложно устоять на ногах, когда он поднимается по трапу самолета. Completely Average полагает, что высказывание главы Белого дома было сделано ради того, чтобы отвлечь внимание американцев от кризиса, который возник на их собственной госгранице.

Daily Mail: в Британии оценили 10 "перехватов" российских самолетов силами НАТО.

Фото: Pixabay.com