В Британии оценили 10 "перехватов" российских самолетов силами НАТО

The Daily Mail рассказал о реакции жителей Британии на полеты российской боевой авиации.

В Великобритании оценили 10 "перехватов" российских самолетов силами НАТО. Пользователи издания The Daily Mail прокомментировали материал об обнаружении военной авиации РФ около границ Североатлантического альянса в небе у Северной Атлантики, Северного, Балтийского и Чёрного морей. Ранее представители НАТО заявили о выявлении шести групп самолетов "менее чем за шесть часов".

Оставьте в покое бедных россиян, они только смотрят, где разместить свои базы в независимой Шотландии. пользователь Iain

Пользователь с ником АМ спросил о том, как НАТО планирует окружать Россию в случае конфликта, если Лондон не способен даже защитить Великобританию от подводных лодок у госграниц. Braeburn заявил, что американские субмарины B-52, которые сейчас находятся в Норвегии, пролетали недалеко от РФ. Пользователь считает, что со стороны Москвы была оказана взаимная "любезность". Человек с ником Voice of Sense напомнил, что российские военные находились в международном воздушном пространстве. Британец Ian48 пожаловался на то, что Британия постоянно сокращает число местных перехватчиков.

Британцев восхитил отдых Путина в тайге.

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