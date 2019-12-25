Читатели Daily Mail прокомментировали отдых президента России в тайге.

Британцев восхитил отдых Путина в тайге. Пользователи портала издания Daily Mail активно обсуждают отдых Владимира Путина вместе с Сергеем Шойгу в Сибири. Эти выходные российский лидер и глава Минобороны РФ провели в Туве. Они катались на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Военный продемонстрировал президенту собственную мастерскую по обработке сухих деревьев, в которой он делает поделки.

Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер. пользователь с ником PaperCutSurvivor

Пользователь Nothankuu заявил, что хотя Владимир Путин ему не нравится, он его уважает за то, что тот "не робкого десятка". Читатель издания подчеркнул, что сейчас Вашингтону не хватает смелости, поэтому для Америки настали грустные времена для жизни. Swiss fondue пошутил под статьей об отдыхе Путина о том, что ему следовало позвать туда Джо Байдена. Betascience поддержал комментатора, заявил, что еще немного, и в тайне появится президент США на инвалидном скутере.

Минобороны Британии назвало Россию главной угрозой европейской безопасности.

Фото: Pixabay.com