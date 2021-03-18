В МИД видят имперские амбиции Лондона.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал. Об этом чиновница заявила в интервью Владимиру Соловьеву для радиостанции "Вести FM". Гостья программы уверена, что Лондон показывает свои имперские амбиции в сфере стратегического вооружения.

С Британией вообще все грустно. Проблема имперских амбиций никуда не ушла. Амбиции есть, а базиса под ними нет. Более того, базис, увы, прогнивший и гнилой...пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что правительство Британии опубликовало обновленную стратегию по обороне королевства и внешней политике. В ней говорится об увеличении расходов на защиту государства, а также планах наращивания ядерных боеголовок до 260 единиц.

Захарова прокомментировала заявления Байдена о России.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE