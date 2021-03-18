  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:28
211
lesjasap
Код вставки плеера

Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал

0 0

В МИД видят имперские амбиции Лондона.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал. Об этом чиновница заявила в интервью Владимиру Соловьеву для радиостанции "Вести FM". Гостья программы уверена, что Лондон показывает свои имперские амбиции в сфере стратегического вооружения.

С Британией вообще все грустно. Проблема имперских амбиций никуда не ушла. Амбиции есть, а базиса под ними нет. Более того, базис, увы, прогнивший и гнилой...пытается сделать хорошую мину при плохой игре.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что правительство Британии опубликовало обновленную стратегию по обороне королевства и внешней политике. В ней говорится об увеличении расходов на защиту государства, а также планах наращивания ядерных боеголовок до 260 единиц.

Захарова прокомментировала заявления Байдена о России. 

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE

Теги: великобритания, мария захарова, мид, ядерный арсенал
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии