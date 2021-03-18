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Захарова прокомментировала заявления Байдена о России

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В МИД РФ считают, что Белый дом должен сам ответить на вопрос "что происходит".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявления Джо Байдена о России. По мнению чиновницы, Вашингтон сам должен объяснить, "что у них происходит". Об этом чиновница заявила в эфире радиостанции "Вести FM". 

Мы знаем, что наши американские коллеги полностью отказались от ответа на прямой вопрос, что же там произошло. Их (ответов) в принципе нет. Это к ним вопрос, что вообще у них происходит.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что ранее глава Белого дома заявил в ответ на вопрос местного журналиста о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина "убийцей" заявил, что считает. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки отказалась пояснять пулу СМИ о том, было ли заявление президента США метафорой.

Захарова рассказала, сколько времени займут консультации с послом РФ в США.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE

Теги: джо байден, мария захарова, мид
Категории: Мировые новости, Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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