Самолеты НАТО 10 раз за день поднимались на перехват воздушных судов РФ

Военный альянс зафиксировал необычную активность российской авиации около границ НАТО.

Самолеты НАТО 10 раз за день поднимались на перехват воздушных судов России. Об этом журналистам 30 марта сообщили в распространенном заявлении Североатлантического военного блока. Специалисты уточнили, что сопровождали бомбардировщики и истребители, которые находились около границ альянса в регионе Северной Атлантики, Северного, Балтийского и Черного морей.

Истребители НАТО десять раз в понедельник, 29 марта 2021 года, поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские бомбардировщики и истребители. Речь идет о необычном пике активности над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем. текст документа НАТО

Эксперты напомнили, что за шесть часов военные альянса зафиксировали шесть различных групп российской боевой авиации около воздушного пространства НАТО. По мнению альянса, "перехват демонстрирует" готовность сил военного блока 274 часа 7 дней в неделю защищать небо союзников от нападения.

Новый транспортник Ил-112 впервые за два года поднялся в небо.

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