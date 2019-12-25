Шведские журналисты назвали факторы, которые обеспечат РФ преимущество во время конфликта в Северной Европе.

Aftonbladet: Россия имеет весомое преимущество на случай возможной войны с НАТО на суше. Об этом шведское издание рассказало со ссылкой на местных аналитиков. Специалисты уверены, что РФ сохраняет выгодное положение в районе Балтийского моря, поэтому в случае вооруженного конфликта российской армии будет проще получить подкрепление.

Журналисты напомнили, что статистика Института оборонный исследований говорит о том, что за неделю Москва способна собрать и направить на территорию Северной Европы до 68 механизированных батальонов, в то время как Атлантический альянс — не более 43. Еще одним фактором-преимуществом России является большой запас артиллерии и наземных систем ПВО.

В Швеции подчеркнули, что в отличие от РФ НАТО имеет меньшим количеством соединений, способных вести высокоинтенсивный конфликт, а также части менее скоординированы, так как подчиняются различным командованиям. В издании отметили, что преимуществом альянса являются воздушные и морские силы. При этом до 80 процентов огневой мощи Запада приходится именно на ВВС.

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