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Aftonbladet: Россия имеет весомое преимущество на случай возможной войны с НАТО на суше
Сегодня, 14:04
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lesjasap

Aftonbladet: Россия имеет весомое преимущество на случай возможной войны с НАТО на суше

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Шведские журналисты назвали факторы, которые обеспечат РФ преимущество во время конфликта в Северной Европе.

Aftonbladet: Россия имеет весомое преимущество на случай возможной войны с НАТО на суше. Об этом шведское издание рассказало со ссылкой на местных аналитиков. Специалисты уверены, что РФ сохраняет выгодное положение в районе Балтийского моря, поэтому в случае вооруженного конфликта российской армии будет проще получить подкрепление.

Журналисты напомнили, что статистика Института оборонный исследований говорит о том, что за неделю Москва способна собрать и направить на территорию Северной Европы до 68 механизированных батальонов, в то время как Атлантический альянс — не более 43. Еще одним фактором-преимуществом России является большой запас артиллерии и наземных систем ПВО.

В Швеции подчеркнули, что в отличие от РФ НАТО имеет меньшим количеством соединений, способных вести высокоинтенсивный конфликт, а также части менее скоординированы, так как подчиняются различным командованиям. В издании отметили, что преимуществом альянса являются воздушные и морские силы. При этом до 80 процентов огневой мощи Запада приходится именно на ВВС.

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Фото: Pixabay.com

Теги: aftonbladet, нато, швеция
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Мировые новости,

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