Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Препарат будет иметь измененную маркировку и упаковку.

Шведско-британскую вакцину от компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Правки внесены от 25 марта. Об этом сообщили представители европейского агентства по лекарственным препаратам. На сайте Агентства медицинских продуктов Швеции говорится о том, что изменение наименования продукта не повлечет за собой другие изменения. Однако теперь маркировка и упаковка препарата будут выглядеть по-другому.

Известно, что изменение названия вакцины произошло на фоне слухов об опасности препарата. Ранее специалисты в нескольких странах выявили у нескольких привившихся пациентов тромбоз. Несколько человек погибли после вакцинации. В качестве меры предосторожности страны начали приостанавливать разрешение на использование вакцины от AstraZeneca.

В EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор считает препарат безопасным. При этом ученые заявляют, что преимущества вакцины значительно превышают риски.

На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca.

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