Медведев: Россия рассматривает заявки на одобрение двух зарубежных вакцин от COVID-19

Зампред СБ РФ раскрыл сведения о том, какие компании подали заявку.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил о том, что Россия рассматривает заявки на одобрение двух вакцин от COVID-19 иностранных производителей. Такими сведениями с журналистами ведущих СМИ поделился чиновник. Эксперт пояснил, что необходимо сделать зарубежным компаниям при подаче соответствующей заявки.

Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев рассказал прессе о том, что документы на сертификацию в России подали AstraZeneca, а также еще одна китайская фирма. В настоящее время идет процесс рассмотрения заявок. Процесс находится на третьей стадии — клинических испытаний.

Медведев призвал адаптировать мигрантов к жизни в стране.

Фото и видео: ТАСС

