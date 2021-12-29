Зампред СБ РФ считает данный вопрос значимым для общества.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал адаптировать мигрантов к жизни в стране. Такую позицию чиновник огласил во время интервью ведущим СМИ. Он призвал активизировать работу по социально-культурной адаптации иностранцев, которые приезжают в РФ ради работы.

Они должны знать русский язык, они должны понимать нашу культуру, нашу многонациональную культуру. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт затронул вопрос, который связан с распространенным в обществе мнением о том, что приезжие граждане отбирают рабочие места у россиян. Медведев подчеркнул, что эти люди умалчивают о том, что на определенные виды трудовой деятельности наши соотечественники идти не хотят. Причин к этому несколько: низкие зарплаты, тяжесть выполняемой работы, отсутствие престижа.

Медведев: сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса.

Фото и видео: ТАСС

