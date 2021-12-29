Медведев: сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса

Зампред СБ РФ оценил задачи общества в период пандемии ковида.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса. Таким мнением чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Он заявил СМИ, что следует сконцентрировать свои силы на более важной задаче - разработке новых лекарств, а также предотвращении появления более тяжелых видов ковида.

Этот вирус странный, его происхождение неизвестно. Вот вы спрашиваете о том, появилось ли понимание его происхождения?

Насколько я понимаю, не появилось точного понимания. Появится ли оно когда-нибудь? Не уверен. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт надеется на то, что оправдаются прогнозы тех ученых, которые считают, что коронавирус развивается и ослабляется согласно известным законам, как это было при эпидемии "испанки" в 1920 годы. Эти аналитики полагают, что ковид станет обычным сезонным заболеванием, которое протекает в мягкой форме и к котором все привыкнут.

Медведев высказался об антиваксерах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

