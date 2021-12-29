Зампред СБ РФ считает, что каждый имеет право на собственное мнение.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об антиваксерах. В интервью журналистам "РИА Новостей" чиновник заявил о том, что каждый человек имеет право на собственное мнение. При этом противникам вакцинации следует думать о том, что они заявляют публично. Эксперт добавил, что иногда даже люди с медицинским образованием "несут такую пургу", что от этого становится грустно.

Если ты это мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом нет ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, например даже в тех же социальных сетях, то здесь уже нужно думать о последствиях. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Мнение антиваксеров не является основанием для привлечения их к юридической ответственности. Однако в том случае, если СМИ, социальные сети опубликую заведомо ложную информацию, то за эти действия должна быть ответственность.

Медведев призвал разбираться в случаях злоупотребления в системе ФСИН.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

