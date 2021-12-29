Медведев призвал разбираться в случаях злоупотребления в системе ФСИН

Эксперт призвал реформировать структуру ФСИН.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал разбираться в случаях злоупотребления в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Таким мнением чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Подобные сообщения эксперта назвал вопиющими. При этом Медведев напомнил прессе, что по многим из них возбуждены уголовные дела. Он призвал сделать ФСИН более современной структурой.

Знаете, всегда существуют те или иные нюансы и злоупотребления, к сожалению, в деятельности в том числе и ведомств, относящихся к силовому блоку. И в такого рода случаях нужно просто разбираться. Дмитрий Медведев, зампред Сб РФ

Зампред СБ РФ рассчитывает на то, что все расследования будут доведены до конца, а виновные лица окажутся привлечены к уголовной ответственности. Медведев видит необходимость в реформировании ФСИН. Он считает, что содержание в тюрьме - "всегда кара". Вопрос обновления и модернизации структуры касается не только идеологии, но и экономики.

Медведев прокомментировал возможность введения в России нового локдауна из-за COVID-19.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

