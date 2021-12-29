Зампред СБ РФ рассказал, зачем кабмин вводил карантин в начале пандемии ковида.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность введения в России нового локдауна из-за COVID-19. Информацией чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". По словам эксперта, общенациональный карантин был необходим стране только на первых этапах распространения коронавирусной инфекции. Сейчас, даже при условиях появления новых штаммов, такой потребности нет. Тогда кабинет министров не понимал как бороться с инфекцией.

Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Чиновник напомнил прессе о том, что если бы государству удалось всех запереть на две недели в квартирах, тогда коронавирус действительно бы прекратил свое распространение. Медведев подчеркнул, что сделать это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, люди должны получать медицинскую помощь. Второй причиной является социальная.

Медведев считает бедность ключевой проблемой России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

