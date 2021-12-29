Зампред СБ РФ назвал и другие проблемы страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает бедность ключевой проблемой России, но не единственной. Он добавил, что в данном вопросе солидарен с президентом Владимиром Путиным. Такой информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился эксперт. Он также считает проблемой в стране низкие доходы населения. В свою очередь это приводит к проблемам со здоровьем, росту преступности и ряду других.

Это ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По словам Медведева, в вопросе "проблемных" тем также стоит обратить внимание на развитие экономической и технологической отраслей, коррупцию, технологического отставания и необходимости в инновационных решениях. Для населения страны особенно важна проблема качественного образования и здравоохранения.

Медведев заявил, что пандемия является общим вызовом.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

