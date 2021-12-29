Зампред СБ РФ призвал страны объединиться перед эпидугрозой.

Заместитель руководителя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия является общим вызовом. Такое мнение специалист высказал во время интервью для "РИА Новостей". Чиновник полагает, что ни одна страна мира не способна в одиночку преодолеть эпидемиологическую угрозу, связанную коронавирусной инфекцией. При этом меру по закрытию границ эксперт назвал бесполезной. Он призвал государства к объединению усилий.

Первый урок простой, с одной стороны, а с другой стороны, очень сложный: с пандемией не справиться в одиночку, с пандемией не справиться одному государству, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Пандемия - это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт напомнил СМИ том, что в сложившейся ситуации очень важно развивать международное сотрудничество, а не закрываться друг от друга. В качестве примера он привел появление нового южноафриканского штамма "Омикрон". Медведев заметил, что общество привыкло жить в условиях другого варианта ковида, возможно, более тяжелого. При этом ученые смогли выработать схемы лечения и коммуникации для этого штамма. После мутации COVID-19 в каждой стране ежедневно начали заболевать десятки и сотни тысяч человек.

Медведев заявил, что в случае запрета операций в долларах и евро Россия воспользуется юанем.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

