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Медведев заявил, что в случае запрета операций в долларах и евро Россия воспользуется юанем
Сегодня, 13:15
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Медведев заявил, что в случае запрета операций в долларах и евро Россия воспользуется юанем

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Он сказал, что это перспективная валюта.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, что в случае запрета операций в долларах и евро России воспользуется юанем. По его словам, все понимают, что юань является перспективной валютой.

Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно – это вопрос вкуса.

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета Безопасности РФ

Политик отметил, что Россия ведет проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов. Таким образом, количество долларов в общем объеме уменьшается.

Дмитрий Медведев также уверен, что Россию не отключат SWIFT. Он считает, что это никому невыгодно. 

Фото: Telegram / РИА Новости   

Теги: дмитрий медведев, запрет операций в долларах и евро, китайский юань
Категории: Лента новостей, Новости России,

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