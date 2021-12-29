Медведев заявил, что в случае запрета операций в долларах и евро Россия воспользуется юанем

Он сказал, что это перспективная валюта.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, что в случае запрета операций в долларах и евро России воспользуется юанем. По его словам, все понимают, что юань является перспективной валютой.

Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно – это вопрос вкуса. Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета Безопасности РФ

Политик отметил, что Россия ведет проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов. Таким образом, количество долларов в общем объеме уменьшается.

Дмитрий Медведев также уверен, что Россию не отключат SWIFT. Он считает, что это никому невыгодно.

Фото: Telegram / РИА Новости