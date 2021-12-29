Медведев уверен, что Россию не отключат SWIFT

Он сказал, что это никому невыгодно.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россию не отключат от международной банковской системы SWIFT. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

Медведев сказал, что SWIFT является частной системой. Он считает, что отключение России от SWIFT никому невыгодно, так как проходит очень много транзакций. По словам Медведева, отключение России только подорвет доверие к SWIFT.

Политик убежден, что собственная система РФ по передаче финансовых данных в случае отключения страны от SWIFT сработает без сбоев. Такую систему подготовил Центробанк, она постоянно тестируется и работает, сказал Медведев.

Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны. Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ

Медведев также заявил, что Россия не боится "адских" санкций со стороны Запада.

Видео: Telegram / РИА Новости