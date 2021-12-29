Медведев заявил, что Россия не боится "адских" санкций со стороны Запада

Политик сказал также, что в стране экономическое развитие страны идет не без проблем.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится ограничений со стороны Запада, это касается новых "адских" санкций, которые были анонсированы некоторыми американскими политиками.

Мы этих санкций действительно не боимся. Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило. Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ

По словам Медведева, в России экономическое развитие идет не без проблем, их много. Но при этом, сказал политик, ничего сверхстрашного с экономикой не произошла, есть даже улучшения.

Ранее мы сообщали, что Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета в части регионов России.

Видео: Telegram / РИА Новости