В Канаде приостановили использование вакцины AstraZeneca. Об этом сообщила заместитель главы Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс. Чиновница заявила местным журналистам о том, что прививочную кампанию шведско-британским препаратом приостановят на территории страны для граждан старше 55 лет. Такое решение властей связано с вопросом по формированию тромбов у некоторых вакцинированных.
Канадский врач Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитобе уточнила, что вероятность возникновения тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тысячам. Ранее ученые полагали, что такой эффект достигался только у одного пациента из миллиона случаев.
Напомним, что ранее специалисты заявили, что эффективность вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca оказалась на три процента ниже заявленной. Тестирование показало, что от протекания COVID-19 c явными cимптомами препарат спасает только в 76 процентах случаев, а не в 79.
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Фото: Pixabay.com
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