Президент Молдавии попросила у Путина "Спутник V"

Майя Санду рассказала об этом российскому послу.

Президент Молдавии попросила у российского президента Владимира Путина "Спутник V". Соответствующее письмо политику направила Майя Санду. Об этом сообщили журналисты местного издания Sputnik Молдова. Сама глава республики уточнила на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым в Кишиневе, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к препарату НИЦ имени Гамалеи.

Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом России в Молдавии, который заявил, что купить "Спутник V" сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи. Майя Санду, президент Молдавии

Чиновница напомнила, что адресовала аналогичные письма и другим государственным лидерам. С конца февраля в Молдавии население прививают двумя вакцинами Pfizer, AstraZeneca, которые были поставлены в страну бесплатно. Однако у "Спутника V" есть также регистрация на использование в республике.

Санду: Парламент Молдавии должен утвердить кабинет Гросу.

Фото: TV8